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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEZAİR ŞENTÜRK

Sezair Şentürk

Halkın Kurtuluş Partisi
Sezair Şentürk
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı