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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HURİYE TEKİN

Huriye Tekin

Halkın Kurtuluş Partisi
Huriye Tekin
  • PARTİSİ : HKP
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı