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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI PINAR SİSLİTUNA

Pınar Sislituna

Türkiye İşçi Partisi
Pınar Sislituna
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
Kaynak: Anadolu Ajansı