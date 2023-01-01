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Yunus Başaran
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
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Barış Atay Mengüllüoğlu
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
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Emire Ulutaş
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
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Tuncay Koç
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
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Emine Büyüknohutçu
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
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Ayşe Bilge Kalın
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
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Ezgi Altınkurt Sağlık
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
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Kerim Uğur
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
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Gülizar Kocadağ
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
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Hasan Girginel
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
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Ayfer Güneşhan
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
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Ahmet Elataş
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
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Betül Ürküten
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
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Gamze Pelin Demircan
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
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Bilge Erk
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
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Leyla Çelebi
Türkiye İşçi Partisi
Antalya
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Mehmet Utkan Çobanoğlu
Türkiye İşçi Partisi
Antalya