Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OSMAN GÜLGÜN

Osman Gülgün

Türkiye İşçi Partisi
Osman Gülgün
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Muğla
Kaynak: Anadolu Ajansı