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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TUNAHAN GÖK

Tunahan Gök

Türkiye İşçi Partisi
Tunahan Gök
  • PARTİSİ : TİP
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı