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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KENAN KAÇMAZ

Kenan Kaçmaz

İyi Parti
Kenan Kaçmaz
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Ağrı
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı