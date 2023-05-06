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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALİL İBRAHİM YALGIN

Halil İbrahim Yalgın

İyi Parti
Halil İbrahim Yalgın
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Samsun
  • MESLEĞİ : Avukat
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1995
ÖZGEÇMİŞİ

Halil İbrahim Yalgın İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Kaynak: Anadolu Ajansı