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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ŞAHİN GÜLEL

Mehmet Şahin Gülel

İyi Parti
Mehmet Şahin Gülel
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
  • MESLEĞİ : DOKTOR
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

Mehmet Şahin Gülel İYİ PARTİ Şanlıurfa 4. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı