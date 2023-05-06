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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YILMAZ ŞANLAN

Yılmaz Şanlan

İyi Parti
Yılmaz Şanlan
  • PARTİSİ : İYİ PARTİ
  • BÖLGESİ : Sinop
  • MESLEĞİ : Esnaf
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

Yılmaz Şanlan İYİ PARTİ Sinop 1. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı