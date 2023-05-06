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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KIRIKKALE SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KIRIKKALE CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAHŞİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 199,395 | Katılım Oranı: %87.2
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.96110,063 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %21.7136,789 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %11.6319,705 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.071,821 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.43728 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.19326 oy
%100
Seçmen Sayısı: 194,964 | Katılım Oranı: %75.19
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.9691,931 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %34.850,023 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.241,787 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 116,322 oy 0
Millet İttifakı
%0 51,834 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%43.44 74,118 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%24.73 42,204 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%15.21 25,950 oy 0
İyi Parti
%13.95 23,807 oy 0
Saadet Partisi
%1.22 2,077 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.1 1,881 oy 0
Vatan Partisi
%0.18 300 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.17 292 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı