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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ATALAY SEÇKİN

Atalay Seçkin

Memleket Partisi
Atalay Seçkin
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Çanakkale
Kaynak: Anadolu Ajansı