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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYCAN ATALAY

Aycan Atalay

Memleket Partisi
Aycan Atalay
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Çanakkale
Kaynak: Anadolu Ajansı