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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DENİZ KAROL

Deniz Karol

Memleket Partisi
Deniz Karol
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı