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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MELİS AKTAŞ

Melis Aktaş

Memleket Partisi
Melis Aktaş
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı