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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖNDER SARGIN

Önder Sargın

Memleket Partisi
Önder Sargın
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı