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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN ÇORUM

Hasan Çorum

Memleket Partisi
Hasan Çorum
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Sinop
Kaynak: Anadolu Ajansı