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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UĞUR TURAN

Uğur Turan

Memleket Partisi
Uğur Turan
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı