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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞEREF ALBENİZ

Şeref Albeniz

Memleket Partisi
Şeref Albeniz
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı