Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERKAN ARMUTCI

Erkan Armutcı

Memleket Partisi
Erkan Armutcı
  • PARTİSİ : Memleket
  • BÖLGESİ : Trabzon
Kaynak: Anadolu Ajansı