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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KAMURAN KARAŞ

Kamuran Karaş

Millet Partisi
Kamuran Karaş
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı