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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ MATIŞLI

Ali Matışlı

Millet Partisi
Ali Matışlı
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı