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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EBUBEKİR BALLI

Ebubekir Ballı

Millet Partisi
Ebubekir Ballı
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı