Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SALİH AKKOÇ

Salih Akkoç

Millet Partisi
Salih Akkoç
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : Sivas
Kaynak: Anadolu Ajansı