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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EDİP KILIÇ

Edip Kılıç

Milli Yol Partisi
Edip Kılıç
  • PARTİSİ : Milli Yol
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı