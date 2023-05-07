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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHİTTİN ÖZEL

Muhittin Özel

Milliyetçi Hareket Partisi
Muhittin Özel
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Bolu
  • MESLEĞİ : EMEKLİ GAZİ
  • EĞİTİM DURUMU : ORTA
ÖZGEÇMİŞİ

Milliyetçi Hareket Partisi 28. dönem Bolu 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı