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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEVLÜT KİRİŞ

Mevlüt Kiriş

Milliyetçi Hareket Partisi
Mevlüt Kiriş
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : Muğla
  • MESLEĞİ : VETERİNER HEKİM
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
ÖZGEÇMİŞİ

MHP 28. dönem Muğla 3. sıra milletvekili adayıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı