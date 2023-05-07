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İbrahim Özyavuz
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
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Halil Bakış
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
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Halit Yıldız
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
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Osman Mutlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
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Mehmet Arpaci
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
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Mahmut Polat
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
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Kemal Güneş
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
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Havva Birsen Deger
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
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İsmail Akçakaya
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
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Mustafa Ayğırcı
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
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Ali Kurt
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
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Ahmet Ergün
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
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Hasan Koruk
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa
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Hakkı Kaya
Milliyetçi Hareket Partisi
Şanlıurfa