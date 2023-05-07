Ahmet Özyürek

ÖZGEÇMİŞİ

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Hukuk Fakültesi eğitimine devam etmektedir. Sivasspor ve Anadolu Üsküdar Spor Kulübü Yöneticiliği yaptı. Sivaslılar Derneği, Sivaslılar Vakfı ve Kangallılar Derneği yönetiminde bulundu. Yurt içi ve yurt dışı (Rusya, Kazakistan, Libya) olmak üzere kamu ve özel alanlarda inşaat proje yönetimini ve sahipliğini üstlendi. 2002-2018 yılları arası MHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2018 yılında MHP MYK Üyeliğine seçildi. TBMM Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Üyesi olarak çalışmalarına devam etmekte olup 2021 yılı MHP MYK Üyeliğine yeniden seçilmiştir. İngilizce bilen Özyürek, evli ve 2 çocuk babasıdır.