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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ENDER PERVANE

Ender Pervane

Sol Parti
Ender Pervane
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
Kaynak: Anadolu Ajansı