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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİRGÜL CAN

Birgül Can

Sol Parti
Birgül Can
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı