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Sevgiye Özmen

Sol Parti
Sevgiye Özmen
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı