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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜSEYİN GENÇ

Hüseyin Genç

Sol Parti
Hüseyin Genç
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı