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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OKTAY EVSEN

Oktay Evsen

Sol Parti
Oktay Evsen
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Tunceli
Kaynak: Anadolu Ajansı