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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SELMA DOĞAN

Selma Doğan

Türkiye Komünist Hareketi
Selma Doğan
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
Kaynak: Anadolu Ajansı