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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DÜRDANE İPEKÇİ

Dürdane İpekçi

Türkiye Komünist Hareketi
Dürdane İpekçi
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Ağrı
Kaynak: Anadolu Ajansı