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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DUYGU ÇAMLICA

Duygu Çamlıca

Türkiye Komünist Hareketi
Duygu Çamlıca
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı