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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BAHAR İZDAL ÇAYDAN

Bahar İzdal Çaydan

Türkiye Komünist Hareketi
Bahar İzdal Çaydan
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı