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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZGÜR CUMHUR ZEYBEK

Özgür Cumhur Zeybek

Türkiye Komünist Partisi
Özgür Cumhur Zeybek
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Burdur
Kaynak: Anadolu Ajansı