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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FERDİ AK

Ferdi Ak

Türkiye Komünist Partisi
Ferdi Ak
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı