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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİLAL KILIÇ

Bilal Kılıç

Vatan Partisi
Bilal Kılıç
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
Kaynak: Anadolu Ajansı