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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAKAN BAKAN

Hakan Bakan

Vatan Partisi
Hakan Bakan
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Bolu
Kaynak: Anadolu Ajansı