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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MÜSLÜM CAFEROĞLU

Müslüm Caferoğlu

Vatan Partisi
Müslüm Caferoğlu
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Çankırı
Kaynak: Anadolu Ajansı