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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TALİP SÜCÜ

Talip Sücü

Yeniden Refah Partisi
Talip Sücü
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Artvin
Kaynak: Anadolu Ajansı