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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDULKERİM KARACA

Abdulkerim Karaca

Yeniden Refah Partisi
Abdulkerim Karaca
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Trabzon
Kaynak: Anadolu Ajansı