Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HACİ MEHMET POLAT

Haci Mehmet Polat

Yenilik Partisi
Haci Mehmet Polat
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Adıyaman
Kaynak: Anadolu Ajansı