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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞERAFETTİN ÇAKMAK

Şerafettin Çakmak

Yenilik Partisi
Şerafettin Çakmak
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Adıyaman
Kaynak: Anadolu Ajansı