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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET CAN DEMİR

Mehmet Can Demir

Yenilik Partisi
Mehmet Can Demir
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı