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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OSMAN ÖZDEMİR

Osman Özdemir

Yenilik Partisi
Osman Özdemir
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı