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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞİYAR ALTIN

Şiyar Altın

Yenilik Partisi
Şiyar Altın
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Kahramanmaraş
Kaynak: Anadolu Ajansı